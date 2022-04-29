«مياه سوهاج» تنظم حملة توعوية لترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، استعدادا لعيد الفطر المبارك وفي إطار الحفاظ على مياه الشرب وخاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك المواطنين قبل عيد الفطر المبارك.

حملة لتوعية المواطنين بأهمية المياه وعدم الإسراف

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشرة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بأن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

أنشطة متنوعة

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت في عقد عدة ندوات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنطقة سوهاج الأزهرية، وكذلك من خلال سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي والحد من الإسراف في المياه في الأعمال المنزلية خلال الفترة التي تسبق عقد الفطر المبارك.

تطوير مستمر بقطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وفي وقت سابق استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عدد 11 تروسيكل لدخولها الخدمة بالشركة وذلك لرفع كفاءة قطاع النقل والشكوى بالشركة.

فضلا عن إقامة دورات تدريبية لمسؤولي خدمة العملاء بالشركة على استخدام لغة الإشارة للتعامل مع المواطنين ذوي الإعاقة من الصم والبكم وضعاف السمع.