عاجل.. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى التفجيرين الدمويين بأفغانستان

تبنى تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، الهجومين الواقعين في شمال البلاد، واللذان استهدفا عرقية الهزارة الشيعية، وأسفر عن مقتل وإصابة ما يقرب من 30 شخصا، وفقا لما نقلته «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، منذ قليل.

ومنذ قليل، أعلنت وسائل إعلام أفغانية عن وقوع تفجير إرهابي داخل مسجد عند مفرق علاء الدين في منطقة دار الأمان في كابل، ما أسفر عن مقتل وإصابة 30 شخصا.

مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 في هجومين دمويين

وشهدت العاصمة الأفغانية، تفجيرين دمويين خلال الأيام السابقة، في مدينة مزار شريف، أسفر عن مقتل مالا يقل عن تسعة أشخاص، فيما أصيب 13 آخرين.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت مزار شريف بـ ولاية قندوز، تفجيرا ضخما بأحد المساجد بالولاية أسفر عن مقتل أكثر من 33 مصليا، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة دينية مجاورة.