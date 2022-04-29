«السياحة»: 7.6 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي بزيادة 3 ملايين عن 2020

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي بلغ نحو 7.6 مليون سائح، بزيادة نحو 3 مليون سائح عن الذين زاروا مصر خلال عام 2020، لافتًا إلى أن شهر أكتوبر 2021، كان من أعلى الشهور التي زار السياح فيها مصر خلال العام الماضي، بينما كان شهر يناير هو أقل الشهور في تعداد السياح الذين زاروا مصر خلال نفس العام.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الربع الأخير من عام 2021، كان الأعلى في أعداد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي بالمقارنة بالثلاث أرباع الأخرى من العام، لافتًا إلى أن متوسط عدد الليالي السياحية التي قضاها السائح بمصر خلال العام الماضي بلغ 10.3 ليلة مقارنة بنحو 9.4 ليلة خلال عام 2019، موضحًا أن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي يعتبر جيدًا للغاية في ظل استمرار جائحة كورونا، ووضع العديد من الدول لضوابط صارمة بخصوص سفر مواطنيها للسياحة بالخارج.

13.1 مليون سائح زاروا مصر في 2019 قبل جائحة كورونا

وأشار المصدر، إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2019 بلغ نحو 13.1 مليون سائحًا، فيما بلغ عدد السياح الذين قدموا إلى مصر عام 2018 نحو 11.3 مليون سائح، بينما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر في 2017 نحو 8.2 مليون سائح، لافتًا إلى أن مصر استقبلت نحو 5.3 مليون سائح عام 2016، كما استقبلت نحو 9.3 مليون سائح عام 2015.

مصر استقبلت في عام 2010 14.7 مليون سائح

وأوضح المصدر أن عام 2010 كان من أكثر الأعوام التي استقبلت مصر خلالها سياحًا خلال الألفية الجديدة، إذ استقبلت خلاله نحو 14.7 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2011 نحو 9.8 مليون سائح، بينما بلغ إجمالى عدد السياح الذين استقبلتهم مصر عام 2012 نحو 11.5 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح الذين استقبلتهم عام 2013 نحو 9.4 مليون سائح.