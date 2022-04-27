روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية لقطع الطريق على تعليق عضويتها

في خطوة استباقية، أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، وذلك حسبما أعلنت المنظمة في بيان لها عبر تويتر، اليوم الأربعاء، وهي الخطوة التي جاءت من جانب روسيا استباقا لقرار كان مرتقبا من الجمعية العامة للمنظمة بتعليق عضوية روسيا.

منظمة السياحة العالمية: الانسحاب سيستغرق عاما لكن تعليق العضوية يسري فورا

وجاء في بيان منظمة السياحة العالمية: أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية. سيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، لكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وذكرت منظمة السياحة العالمية أنه كان مقررا أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة تنعقد اليوم الأربعاء في مدريد في إسبانيا، في تعليق عضوية روسيا في المنظمة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان قد جرى اتخاذ قرار عقد الجلسة في أوائل مارس بعد أن تقدمت كولومبيا وغواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا بطلب لتعليق عضوية روسيا من المنظمة.

روسيا لمنظمة السياحة العالمية: الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بالسياحة

ووجهت روسيا رسالة إلى منظمة السياحة العالمية دعت فيها لرفض اقتراح عقد الجلسة الاستثنائية، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بالسياحة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن تعليق عضوية روسيا في السياحة العالمية يمكن أن يخلق سابقة ذات عواقب وخيمة.

يأتي ذلك في سياق التحركات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والغرب لمحاولة عزل روسيا دوليا، ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في وقت سابق، من شهر أبريل الجاري، على تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وهو القرار الذي قابلته روسيا أيضا باتخاذ قرار بانسحابها من المجلس.