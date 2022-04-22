«السياحة»: الأقصر تستقبل 2000 سائح من الغردقة يوميا

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الأقصر تستقبل حاليا نحو 2000 سائح يوميا من الغردقة عبر الرحلات البرية؛ ما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المزارات الأثرية والثقافية والمعابد بالأقصر، فضلا عن البازارات والمحال السياحية بالأقصر، مضيفًا «مدة بقاء هؤلاء السياح بالأقصر قبل عودتهم للغردقة، تبلغ بضع ساعات يقومون خلالها بزيارة المزارات الثقافية والأثرية بالمحافظة».

تنظيم رحلات نيلية طويلة من الجيزة للأقصر

وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركات السياحة الفرنسية طالبت بتنظيم رحلات نيلية طويلة لسائحيها من الجيزة إلى الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن تلك الرحلات هامة جدا إذ تنعش السياحة النيلية، كما أن تلك الرحلات تمثل منتجا سياحيا متميزا من حيث القيمة الاقتصادية لها، لافتا إلى أن فرنسا تحتل المركز الثاني كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال عام 2022 بعد إسبانيا.

معدلات السياحة الوافدة للأقصر خلال أبريل

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال شهر أبريل الجاري كانت جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، إذ أن العديد من الدول الأوروبية، فضلا عن أمريكا وبعض دول جنوب شرق آسيا، أكدت تسيير رحلاتها إلى مصر خلال فصل الصيف المقبل.

وكان خيري علي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أعياد الربيع، رفعت نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بأسوان، خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن نسب الإشغال الفندقي حاليا، تبلغ نحو 70%، وهي نسب جيدة، إذا ما قورنت بنسب الإشغال المحققة خلال الشهر ذاته، من الأعوام الماضية.