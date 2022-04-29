المنوفية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.. رفع الحالة للقصوى

رفع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة الاستعداد للقصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار قبل العيد، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

حملات تفتيشية على مدار 24 ساعة

أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأن المديرية قد أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار 24 ساعة لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة، فضلا عن المتابعة المستمرة لفروع شركات الجملة بنطاق المحافظة للتأكد من وجود أرصدة السلع التموينية المخصصة للبطاقات للصرف منها للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

وفى مجال المخابز، أوضح وكيل وزارة التموين بأنه يوجد 1599 مخبز بلدي ويتم العمل بها على الوجه المعتاد وبصفة دورية، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى وجود أرصدة من الدقيق بالمخابز ووجود قمح استراتيجي بالمطاحن، مؤكداً على أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته.

توافر السلع الاستراتيجية

فيما يخص السلع التموينية، أشار «الجمال» إلى أنه يوجد 1553 تاجر تمويني و349 مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة، ويوجد أرصدة استراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بخلاف ما يرد لشركة الجملة من سلع بصفة مستمرة ويومية، مضيفاً بأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع التموينية التي يزيد الطلب عليها خلال أيام العيد ومنع أي اختناقات في أي سلعة مهما كان نوعها وبما يكفي حاجة المستهلكين، هذا وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز.

أكد وكيل وزارة التموين استقرار الحالة التموينية لسلعة البوتاجاز والمواد البترولية بكافة محطات تموين السيارات، كما تتلقى غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام إجازة العيد على أرقام 2174037 -2174039 بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

خطة محكمة بقطاع الطب البيطري

وفى سياق آخر، أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم وضع خطة محكمة للمرور علي المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، كما تم التأكيد على إلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها ، بالإضافة إلى التأكد من توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم، فضلا عن تخصيص أرقام تليفونات طوارئ علي مدار 24 ساعة بالمديرية 2174929، وفاكس 2174931 لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفى قطاع الصحة، أفاد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال فترة الإجازة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف

كما أفاد برفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة، فيما أنهت مديرية الأوقاف كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع، والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.