مواعيد منافذ مشغلي خدمات الاتصالات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، وبدء العمل بمواعيد العمل الصيفية.

تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات خلال إجازة العيد

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، جاءت مواعيد العمل لمنافذ شركات الاتصالات في عيد الفطر المبارك، كالتالي:

- منح أول أيام عيد الفطر إجازة عامة لكافة منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات، فيما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.

ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. العمل بالمواعيد الصيفية لمنافذ البيع

وتابع البيان، أنَّه اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

- طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءًا، أما بالنسبة ليوم الخميس، فمواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءًا.

وبالنسبة ليوم الجمعة، فتبدأ مواعيد العمل من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءًا.

مع تأكيد البيان على حرص جهاز تنظيم الاتصالات على مراقبة إلتزام منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعطيل العمل في الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد العمال، والإثنين حتى الخميس بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأخر، فيما سيحصل القطاع الخاص في مصر على عطلة يومين في عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى عيد العمال الموافق 1 مايو 2022.