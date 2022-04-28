وقفة عيد الفطر 2022 في مصر.. البحوث الفلكية يحدد موعدها

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفليكة و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد وقفة عيد الفطر 2022 في مصر، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن.

وقال القاضي: «إن شاء الله وفقاً للحسابات الفلكية سيكون موعد وقفة عيد الفطر 2022 في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 1 مايو المقبل، وإنه سيكون آخر أيام شهر رمضان 2022»، مشيرًا إلى أنّ الرأي الشرعي يكون لدار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بالموعد والرأي النهائي لموعد عيد الفطر.

وقفة عيد الفطر 2022 في مصر

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنّ المركز يمتبك القدرات العلمية والإمكانات التي تؤهله لاستطلاع أهلة شهر رمضان وشوال وجميع الشهور العربية المرتبطة بالمناسك الإسلامية، مشيرًا إلى أنّ الاستطلاع يكون بالاشتراك بين اللجان العلمية بالمعهد والشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.

وقفة عيد الفطر 2022 في مصر

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنّ ما أثير من أحاديث مغلوطة وأكاذيب بشأن الخطأ في تحري واستطلاع الهلال لشهر رمضان 2022 كان خاطئًا، موضحاً أن الرؤية كانت صحيحية وباتفاق كامل بين علماء دار الإفتاء المصرية، والمركز القومي للبحوث الفلكية، مؤكداً أنّ الرأي النهائي لموعد وقفة عيد الفطر 2022 في مصر، سيكون لدار الإفتاء المصرية.

ومن ناحية آخرى، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بعد انتهاء عيد الفطر 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».