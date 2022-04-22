أوقاف أسيوط تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2022

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة أسيوط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2022، والتي ستكون يوم 2 مايو المقبل.

أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في أسيوط

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن صلاة عيد الفطر المبارك 2022، ستُقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تًقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2022

وأضاف وكيل الوزارة أنه يجب على المصلين مراعاة الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، بالإضافة إلى فتح المسجد قبل صلاة عيد الفطر بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، على أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق ولا تزيد مدتها عن 10 دقائق كالجمعة، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لجنة الاختبارات الشفهية في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالأئمة والواعظات المتقدمين للالتحاق بالدفعة الخامسة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

يأتى ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في التميز الدعوي الشامل لإخراج جيلًا متميزًا من الأئمة والواعظات.