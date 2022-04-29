«أوقاف أسيوط» تبحث استعدادات صلاة عيد الفطر

عقد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية لبحث استعدادات المديرية لصلاة عيد الفطر المبارك.

ضوابط صلاة العيد

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها، مع مراعاة الضوابط التي حددتها وزارة الاوقاف في هذا الشأن وهي:

- الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

- فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بـ 10 دقائق.

- أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

- السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

تكريم الفائزين في مسابقة الأوقاف الكبرى لحفظ القرآن الكريم

وفي سياق ٱخر، كرم وكيل الوزارة الفائزين في مسابقة الأوقاف الكبرى لحفظ القرآن الكريم وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومنحهم شهادات تقدير ومكافأت مالية والتى تنظمها مديرية الأوقاف كل عام تحت رعاية محافظ أسيوط والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

اهتمام الوزارة والمحافظة بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف

وأشاد وكيل وزارة الاوقاف باهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة وهو ما يظهر جلياً في الدعم الذي يقدمه كل منهما لمثل تلك المسابقات وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي يتم تنظيمها كل عام قد تقدم لها 488 متسابقا هذا العام حيث تم إجراء فعاليات المسابقة حتى فاز بها 82 متسابقا مقسمين إلى 5 مستويات «الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم، والرابع حفظ ربع القرآن، والخامس لذوي الاحتياجات الخاصة»، لافتاً إلى زيادة اجمالي المبالغ والجوائز المخصصة للفائزين إلى 60 ألف جنيه.