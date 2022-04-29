اقترب شهر رمضان 2022 على الانتهاء، حيث يفصلنا عن عيد الفطر وقت قصير، وهو ما أعلن معه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للحسابات الفلكية سيكون شهر رمضان المبارك 2022، 30 يوما، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو المقبل 2022، ويختلف موعد صلاة عيد الفطر المبارك من محافظة إلى أخرى حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.

هيئة المساحة تعلن موعد صلاة عيد الفطر 2022

وتقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية، وحسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث تختلف مواقيت الصلاة من ‏مدينة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة، فإن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في كل محافظة من محافظات مصر هو كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات ومدن الجمهورية

القاهرة 5:36‏ صباحا

الجيزة 5:37‏ صباحا

الإسكندرية 5:40‏ صباحا

بورسعيد 5:30‏ صباحا

السويس 5:31‏ صباحا

بنها 5:36‏ صباحا

دمنهور 5:38‏ صباحا

طنطا 5:36‏ صباحا

المنصورة 5:34‏ صباحا

الزقازيق 5:35‏ صباحا

العريش 5:25‏ صباحا

الطور 5:30‏ صباحا

سانت كاترين 5:28‏ صباحا

طابا 5:23‏ صباحا

شرم الشيخ 5:27‏ صباحا

كفر الشيخ 5:36‏ صباحا

شبين الكوم 5:37‏ صباحا

الفيوم 5:39‏ صباحا

بني سويف 5:38‏ صباحا

أسيوط 5:41‏ صباحا

المنيا 5:41‏ صباحا

سوهاج 5:40‏ صباحا

الإسماعيلية 5:31‏ صباحا

قنا 5:36‏ صباحا

أسوان 5:38‏ صباحا

دمياط 5:32‏ صباحا

أبو سمبل 5:46‏ صباحا

مرسى مطروح 5:50‏ صباحا

الخارجة 5:47‏ صباحا

الغردقة 5:30‏ صباحا

السلوم 5:58‏ صباحا

شلاتين 5:29‏ صباحا

نويبع 5:24‏ صباحا

حلايب 5:26‏ صباحا