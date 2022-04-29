نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد ومكان جنازة الفنان عزت بدران

أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وفاة الفنان عزت بدران، وموعد ومكان جنازة الفنان عزت بدران، الذي توفى قبل قليل، وترك للسينما والدراما المصرية عدد كبير جدا من الأعمال الفنية، أهمها مسلسل الأب الروحي، ومسلسل الجماعة للراحل وحيد حامد، ومسلسل كفر دلهاب مع يوسف الشريف.

موعد ومكان جنازة الفنان عزت بدران

أما عن موعد ومكان جنازة الفنان عزت بدران، فقال «مكرم»، إنها ستكون غدًا السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يكون الدفن بمقابر العائلة بعد صلاة الجنازة مباشرة.

وكان عمر بدران نجل الراحل نعاه على الفيسبوك وكتب: «إنا لله و إنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى، وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيي يا مميت يا رب العالمين».

أهم مسلسلات عزت بدران

وشارك عزت بدران فيما يقارب من 230 عملًا فنيًا بين الدراما والمسرح والسينما، وعمل مع فنانين عمالقة على رأسهم الفنان فريد شوقي، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها، مسلسل الكيف، والميزان، وعد تنازلي، مع عمرو يوسف، والعراف مع عادل إمام، وخطوط حمراء مع أحمد السقا، ورقم مجهول مع يوسف الشريف، وآدم مع تامر حسني، كما شارك أيضا بدور الموسيقار محمد عبدالوهاب بمسلسل «الشحرورة» السيرة الذاتية للراحلة صباح.

أهم أفلام عزت بدران

كما شارك في عدد كبير من الأفلام ومن بينها فاصل ونعود مع كريم عبدالعزيز، وطباخ الريس مع الراحل طلعت زكريا، والجزيرة مع أحمد السقا، وخارج عن القانون مع كريم عبدالعزيز، وكده رضا مع أحمد حلمي، وحليم مع الراحل أحمد زكي، والقاتلة مع فاروق الفيشاوي، وشارك مع فريد شوقي في عدد كبير من الأفلام من بينها «أنا المجنون» و«دموع صاحبة الجلالة» و«عاصفة من الدموع».