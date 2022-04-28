عمرو سلامة يعلن وفاة «حماته»: انتقلت من ضيق الدنيا إلى وسع الآخرة

أعلن المخرج عمرو سلامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة حماته، قائلًا: «انتقلت من ضيق الدنيا إلى وسع الآخرة حماتي الحبيبة عزة جمال الدين إبراهيم».

وأضاف عمرو سلامة: «‎وإنا لفراقك لمحزونون ‏‎وإنا لله وإنا إليه راجعون، ‏‎نسألكم الفاتحه والدعاء‏‎، وصلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر».

نجاح عمرو سلامة في فيلم «برا المنهج»

وحقق «سلامة» نجاحًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة من خلال فيلم «برا المنهج»، الذي عرض في السينمات قبل شهر رمضان الكريم، وتدور أحداثه حول محاولة الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، اكتساب احترام زملائه، من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم، ثم تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

أبطال فيلم «برا المنهج»

ويشارك في بطولة فيلم «برا المنهج» ماجد الكداوني، أحمد أمين، أحمد خالد صالح، محمد دياب، دنيا ماهر، أمجد الحجار، والطفل عمر شريف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

من هو عمرو سلامة؟

يذكر أن عمرو سلامة، مخرج مصري درس التجارة ولم يدرس سينما، وبدأ يعمل في الأفلام عن طريق الأفلام القصيرة مثل فيلم الإعلان وفيلم عذاب نفسي وفيلم وثائقي عن الإيدز وإعلانات أفلام.