أرخص أسعار كحك العيد 2022 في المحال والمنافذ المختلفة.. «افرح ووفر»

الحلويات من أكثر الأ ما يهم الناس خلال تلك الفترة حيث يع من مظاهر الاحتفال بالعيد سواء كان بتيفور أو كحك أو غُريبة، لذا يبحث الناس بشكل كبير خلال الساعات الماضية عن أرخص أسعار كحك العيد 2022 في المحال والمنافذ المختلفة في ظل ارتفاع أسعاره بشكل كبير هذا العام.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بحلويات العيد المختلفة، تقدم لكم «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات أرخص أسعار كحك العيد 2022 في المحال والمنافذ المختلفة.

أرخص أسعار كحك العيد 2022

وطرحت المجمعات الاستهلاكية الحلويات المختلفة، حيث تتواجد بها أرخص أسعار كحك العيد مقارنة بالأسواق، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

- كيلو كحك سادة بسعر 75 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور وعلبة بتي فور بسعر75 جنيهًا.

- كيلو كعك مشكل بسعر 85 جنيهًا.

- كيلو كعك محشو ملبن 75 جنيهًا.

- 2 كيلو من الكعك المشكل بسعر 165 جنيهًا.

- 2 كيلو مشكل من الكعك الفاخر 190 جنيهًا.

- كيلو بسكويت سادة بسعر 70 جنيهًا.

- كيلو بسكويت فاخر بسعر 75 جنيهًا.

- 2 كيلو بسكويت فاخر 149 جنيهًا.

- كيلو كعك محشو بالمكسرات 105 جنيهات.

- كيلو غريبة سادة 100 جنيه.

- كيلو غريبة محشوة لوز 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 95 جنيهًا.

- كيلو مشكل 75 جنيهًا.

- 2 كيلو مشكل 155 جنيهًا.

أسعار كحك العيد من مونجيني

علبة كحك عجمية 45 جنيهًا

كحك فستق 55 جنيهًا.

كحك بندق 50 جنيهًا.

كحك عين جمل 45 جنيهًا.

علبة كحك ملبن 40 جنيهًا.

كحك عجوة 40 جنيهًا.

غريبة سادة 35 جنيهًا.

غريبة مكسرات 40 جنيهًا.

بسكويت نشادر أو شوكولاتة أو برتقال وزن 500 جرام فقط 87.5 جنيه.

كعك سادة 80 جنيهًا وزن 500 جرام.

بيتي فور أبيض وزن 500 جرام 100 جنيه.

بيتي فور شكولاتة علبة وزن 500 جرام 100 جنيه.

بيتي فور مشكل علبة وزن 500 جرام 95 جنيهًا.

أسعار كحك العيد من حلواني العبد

كيلو كحك سادة 135 جنيهًا.

كحك ملبن 135 جنيهًا.

كحك عجمية 135 جنيهًا.

كحك عين جمل بسعر 180 جنيهًا.

كحك فستق بسعر 200 جنيه.

بسكويت مشكل وزن 500 جرام 65 جنيهًا.

بسكويت جوز الهند وزن 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

بسكويت سادة وزن 500 جرام فقط 60 جنيهًا.

بسكويت برتقال وزن 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.