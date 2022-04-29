دنيا عبدالعزيز عن مشاركتها في مسلسل ملف سري: شخصية «أمنية» مميزة

أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل ملف سري الذي يعرض في الماراثون الرمضاني الحالي 2022، إذ أنها تشارك في بطولة العمل بدور «أمنية» وهي شقيقة «نور» التي يتم قتلها قي الحلقات الأولى من العمل.

دنيا عبد العزيز: مبسوطة بردود فعل الجمهور

وقالت دنيا عبد العزيز خلال ندوتها في جريدة «الوطن»، إنها تلقت العديد من ردود فعل الجمهور الإيجابية على دورها في المسلسل، قائلة: «أنا مبسوطة جدًا بردود فعل الجمهور، وسعيدة بالحالة اللي عملها ملف سري، الناس كلها مبسوطة، المؤلف والمخرج، العمل ده يعد أول تجربة ليهم، وأنا حابة أباركلهم من كل قلبي هم وكل الناس الموجودة في العمل».

دنيا عبد العزيز تشيد بمسلسل ملف سري

كما تحدثت عن مشاركتها في مسلسل ملف سري وتجسيدها دور «أمينة»، موضحة: «المسلسل بجد مختلف ولو مش كل واحد عامل شغله كويس محدش هيبان، أنا لوحدي مش هعمل حاجة، كلنا بنكمل بعض، وأنا دايما ببقى سعيدة لما اشتغل في تركيبة كل الناس حواليا فيها ناجحين لأن كلنا بنعلي بعض، فالحمدلله أمنية كانت مميزة بالنسبالي واللي نفسي فيه حصل».

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم هاني سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، عاشة بن أحمد، ماجد المصري، دينا، كارولين عزمي، نضال الشافعي، مادلين طبر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ومن إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.