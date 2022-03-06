دنيا عبدالعزيز تكشف موعد حفل زفافها ودورها في «ملف سري»

كشفت الفنانة دنيا عبدالعزيز، كواليس دورها في المسلسل الرمضاني «ملف سري»، والذي من المقرر أن يُذاع على شاشة قناة «dmc»، قائلة إنها تظهر بدور جديد تدعى «أمنية»، وهي إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل.

المسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم

وأضافت دنيا عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، «المسلسل فيه اختلاف كبير جدًا، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، وإن شاء الله يكون عند حسن ظن الجمهور، بس مش بعرف أحكي تفاصيل الشخصية».

شعرت بالنهجان خلال قراءة السيناريو

وأشارت دنيا عبدالعزيز إلى أن أكثر شيء جذبها للمسلسل هو الإيقاع الرائع للسيناريو، «فيه إيقاع مفيهوش رتابة أو ملل، زائد كمية الأحداث والأكشن والدراما، وكنت بحس بإني بنهج وأنا بقرا الورق».

كل مشهد كأنه لوحة

ولفتت أن مسلسل «ملف سري» أول تجربة للمخرج حسين البلاسي، «مستمتعين بالشغل معاه وعنده رؤية وصورة مختلفة، وهو خريج معهد السينما قسم ديكور، وبالتالي بيطلع كل مشهد كأنه لوحة».

موعد حفل زفافي

وكشفت عن موعد عقد حفل زفافها، قائلة: «أنا أحدث عروسة في الوسط الفني، وتاني يوم نزلت وصورت مسلسلين، مكنش فيه وقت آخد إجازة طويلة»، موضحة أنها ستقيم حفل زفافها بعد العيد، وما حدث الأيام الماضية كان عقد قران فقط.