بدء مهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 28

بعد عدة أيام من الاستعداد لمهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6، بدأ المهرجان مع بداية الحلقة 28، وتوافد عدد كبير من الفنانين على المهرجان لحضوره بعدما جرى توجيه الدعوة لهم، وحرص الكبير على أن تكون مربوحة ضمن فريق مذيعي المهرجان، بالانصمام إلى جوني وهجرس، كما حرص أيضا على أن يكون الدكتور ربيع هو مخرج المهرجان.

مربوحة تشكك هنادي مهنا في زوجها الفنان أحمد خالد صالح

وتبدأ اللقاءات التلفزيونية الخاصة بمهرجان المزاريطة السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 28، باستضافة مربوحة للفنانة هنادي مهنا في إحدى فقرات المهرجان، لتقوم بسؤالها عدة أسئلة غريبة، وأثناء الحديث معها أخبرتها أنها لا تعلم قيمة الأموال التي يتقاضاها زوجها الفنان أحمد خالد صالح، عن أعماله الفنية، ثم تخبرها بأنها لابد لها أن تأخذ حذرها منه حتى لا يخونها.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 28

ويستضيف هجرس، الفنان محمد ممدوح، في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 28، ليحاول الخروج منه بتصريح حصري خلال المؤتمر، ولكنه لا ينجح في ذلك، ثم يحاول ممدوح التهرب منه.