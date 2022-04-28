مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27.. جوني يمنع الإعلام من حضور مهرجان المزاريطة

استعدادات كثيرة وتحضيرات هائلة حرص عليها أحمد مكي وأهل المزاريطة بأكملهم في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27؛ لتنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي؛ لاستقبال النجوم والفنانين الكبار، وخصوصا النجم العالمي ليوناردو دي كابري، ما جعل هجرس يهاتف جوني حتى يعود من سفره لتنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي، حتى يحضر افتتاح المهرجان.

جوني يعود للمزاريطة للمشاركة في المهرجان

وبعد عودة جوني للمزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27 حتى يشارك في مهرجان المزاريطة، جلس مع هجرس للحديث عن كيفية مشاركته في تنظيم المهرجان، واتفقا على عدم السماح لأي من القنوات القدوم إلى المزاريطة لتغطية الحدث العالمي ذلك، وخصوصا لحظة قدوم الفنان العالمي ليوناردو دي كابري حتى يستطيعا عرض المهرجان بشكل حصري على قناتهما الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27

وعندما علم جوني أن هناك وفدا إعلاميا يأتي لتصوير ما يحدث في المهرجان، ذهب إلى الطريق القادمين منه حتى يعطل السيارة الخاصة بهم؛ ليمنعهم من دخول المزاريطة لتصوير الحدث الجلل ذلك ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27.