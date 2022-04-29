ريهام حجاج تحصل على سبائك ذهب ابن خالتها في مسلسل يوتيرن الحلقة 28

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 28، بوصول ريهام حجاج «يارا» إلى حقها في الأموال التى سرقها منها ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بعد أن ساعدتها عبير صبري، زوجته، في الوصول إلى حسابه البنكي بعد أن حول الأموال إلى سبائك ذهب.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 28

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 28، طلبت «نورهان» الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد «دكتور حاتم»، الطلاق منه، بعد أن تسبب لها في مشكلات نفسية بسبب أولادها وأنها لم تعد قادرة على الاستمرار معه، وترجاها زوجها أن تعيد التفكير في الأمر مرة أخرى.

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن، اتفقت ريهام حجاج «يارا» مع زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، أن يعيد لها كرامتها بعد أن أطلق الناس عليها تهمة الخيانة، وقررا معًا إقامة حفلة أمام الجميع ويظهرا فيها سويًا معلنين أنها كانت مجرد إشاعات.

مسلسل يوتيرن الحلقة 28

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 28، واجهت ريهام حجاج بنات خالتها بحقيقتهم، بعد اتهامهن لها بالأنانية ولا تشعر بفقرهن، لتصارحهن بأنهن يحملن الطغينة والحقد في أنفسهن وهذا ما يجعلهن يكرهنها.