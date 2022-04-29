أيمن القيسوني يدافع عن نفسه بسبب مسلسل يوتيرن: «أنا مش زي يوسف»

وجّه الفنان أيمن القيسوني، رسالة للجمهور الغاضب من تصرفات شخصية يوسف التي يجسدها في أحداث مسلسل يوتيرن، وتأكيده عدم وجود رابط بينه وبين الدور الذي يقدمه على الشاشة، فضلًا عن رفضه للطريقة التي تعامل بها يوسف مع زوجته يارا وتقوم بدورها ريهام حجاج.

أيمن القيسوني: شخصية يوسف بعيدة عني

وقال أيمن القيسوني في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا رجل عاشق لزوجتي وأولادي، شخصية يوسف بعيدة عني تمامًا، هناك من يشبهون يوسف في المجتمع، والسؤال هنا هل الشر سوف يكسب في النهاية أم لا؟، خصوصًا أن الشر المحيط بشخصية يوسف هو الذي أوصله لهذه الدرجة المخيفة، أتمنى الشر ما يكسبش لكن مش عارفين أيه اللي هيحصل؟!»

وعن وجود تشابه بينه وشخصية يوسف في «يوتيرن» أو اللقاء به في الحقيقة، أضاف القيسوني: «الحمد لله لأ، بس احنا برضه منعرفش وراء الكواليس، ومنعرفش الناس بتعمل ايه في بيوتها، عمري ما سمعت عن حد كده أو بيتعامل بالطريقة دي، يوسف بيحب يارا، ومن كتر حبه ده رد فعله، يمكن ده الشبه الوحيد إن بحب مراتي، لا أتخيل شخص يكون لديه تربية معينة يعمل كده، مش متخيل إن أسجن مراتي عشان شاكك في حاجة».

سعادة بردود الأفعال الإيجابية

وعما إذا كان تأثر بشخصية يوسف داخليًا، قال «القيسوني»: «لأ مش عايش الشخصية، الحلو إن زوجتي وأولادي لم يكونوا بجانبي فترة التصوير في مسلسل يوتيرن، كانوا في لبنان وقتها، ومن أجل التعايش مع الشخصية، حبست نفسي لمدة أول شهرين، مكنتش عايز أبقى فرحان لأن طبيعتي بهزر وأجامل الناس، حسيت إن عايز أعيش شخصية يوسف وتفاصيله الصعبة، لكن في الحقيقة مع أسرتي غير يوسف تمامًا، بنخرج ونلعب وواثق في مراتي مش هغير رايحة فين وجاية منين، واثق من نفسي وده الفرق بين أيمن ويوسف».

وكان أيمن القيسوني وزوجته المذيعة ونجمة الفوركاتس نسرين زريق، قد تحدثا عن قصة حبهما وزواجهما الذي أثمر عن إنجابهما طفليهما سامي وكيان، في برنامج كابلز النجوم، على شاشة تليفزيون «الوطن».