بوسي شلبي بعد ذكر اسمها في مهرجان المزاريطة: «ده نجاح ليا»

أعربت الإعلامية بوسي شلبي، عن سعادتها، بعد ذكر اسمها في «مهرجان المزاريطة»، على هامش أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت بوسي شلبي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها سعيدة بربط اسمها بمذيعات المهرجانات: «ده نجاح ليا إني اسمي مرتبط بالمهرجانات والريد كاربت صنعت لنفسي مكاني الخاص محدش وصله».

بوسي شلبي تشيد بأداء مربوحة

وأضافت بوسي أن «الفنانة الشابة رحمة أحمد شاطرة، والمسلسل نجح، ومكي محترم، ولكن تظل دنيا سمير غانم أحسن ممثلة كوميدية».

يذكر أن رحمة أحمد كانت قد استلهمت دورها في حلقة مهرجان المزاريطة من بوسي شلبي، حيث إن الأخيرة اعتادت على خطف أنظار المشاهدين والحاضرين بإطلالاتها في المهرجان وبتحركاتها على الريد كاربت مثلما فعلت رحمة في الحلقة.

تفاصيل حلقة مهرجان المزاريطة

وعرض في حلقة اليوم من مسلسل الكبير، مهرجان المزاريطة الدولي وشهدت الحلقة عددا كبيرا من ضيوف الشرف ومن بينهم فتحي عبد الوهاب، شيرين رضا، محمد ممدوح وهنادي مهنا، وحصدت الحلقة إشادات كبيرة بمجرد عرضها على السوشيال ميديا.

ومن اللقطات الطريفة التي تفاعل معها العديد هو ظهور الفنان محمد سلام بشخصيته الحقيقية بعيدا عن «هدرس» الذي يقوم بدوره في المسلسل، ما جعل «الكبير» و«جوني» لا يفرقانهما عن بعض ونشأ بينهم حوار كوميدي.

كما قام هدرس ومربوحة بإجراء اللقاءات مع النجوم في المهرجان وذلك بشكل كوميدي، فقامت مربوحة بتحريض هنادي مهنا على زوجها أحمد خالد صالح كما قام هدرس بتحريف حديث محمد ممدوح تايسون ما جعله يغضب.

أما شيرين رضا فغازلها أحمد مكي وقال عندما قابلها: «هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا»، وبعدها تعجبت شيرين رضا من تركيز الكبير معها.

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة استكمال المهرجان، ومن المقرر أن يظهر عدد أكبر من النجوم ضيوف الشرف ومن بينهم إياد نصار وأحمد سعد.