أزمة المختبرات البيولوجية تظهر مجددا بين موسكو وواشنطن.. واتهامات تلاحق برلين

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، واشنطن بمحاولة تشويه صورة موسكو ونشر الأكاذيب حولها، لإخفاء حقيقة وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا، مبينة أن واشنطن تلعب لعبة خطرة وهي إلصاق التهم تلك بروسيا.

اتهامات روسية أمريكية متبادلة باستخدام أسلحة كيماوية بأوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال تصريحات لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنّ الجانب الروسي كشف للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عن الحقائق والأدلة التي أثبتت وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا، كما دعا واشنطن لتقديم تفسيرات حول ذلك، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، وبدأت حملة هجومية ممنهجة ضد موسكو، بحسب تصريحاتها.

وأكدت زاخاروفا، أن البيت الأبيض قرر الهجوم على روسيا لإلهاء العالم عن انتهاكاته في أوكرانيا، مشيرة إلى تلك الحملة التي أطلقتها الولايات المتحدة وادعت خلالها أن محاولات موسكو لجذب أنظار العالم حول الانتهاكات البيولوجية التي تتبعها واشنطن في موسكو ما هي إلا مساعي إعلامية فاشلة، للتغطية على استخدامها أسلحة كيماوية هناك، ما هي إلا طريقة أخرى من طرق أمريكا لإخفاء الحقائق والهروب من الاستجواب الروسي.

روسيا تتهم برلين في دعم حملة التشويه الأمريكية ضد موسكو

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، القيادة الألمانية بمشاركة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في محاولات صرف انتباه الرأي العام وتضليلهم عن حقيقة وجود مختبرات بيولوجية خاضعة لسيطرتها في أوكرانيا.

وأوضحت زاخاروفا، أن القيادات الألمانية وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتس، يتبعون السياسة الأمريكية ذاتها، كما يستخدمون التصريحات والروايات الأمريكية حتى في التصريحات الرسمية، مشيرة إلى أن برلين باتت تتبع الخطاب المعادي لروسيا أيضا، وهو ما يظهر بحسب تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في التصريحات العدوانية من قِبل ألمانيا والتي اتضحت بشدة خلال الأسابيع الأخيرة.

اتهامات روسية لألمانيا بإنشاء مختبرات بيولوجية في كييف

وكشفت زاخاروفا، عن معلومات جديدة حول النشاطات البيولوجية العسكرية التي كانت تستخدمها القوات المسلحة الألمانية في أوكرانيا، في الفترة ما بين 2014 وحتى 2022، تحت رعاية وزارة خارجيتها عبر تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البيولوجي، مبينة أن البيانات التي تمتلكها موسكو ليست كل ما تمتلكه برلين في كييف بل مشاريعها قد تتسعها لتشمل مراحل أوسع.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن برلين كانت تنسق عن كثب عملها في مجال الأمن البيولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أنشأوا أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا، بحسب تصريحاتها.