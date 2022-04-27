«الصحة» السعودية تفتح الباب لحجز الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية مواعيد حجز الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لمن يرغب من الفئة العمرية (50) عاماً فأكثر، وذلك لمن أتم (8) أشهر على أخذ الجرعة التنشيطية الأولى، وذلك حسبما أكدت الصحة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل تويتر.

الصحة السعودية: يمكن حجز الجرعة الرابعة من لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

وأوضحت وزارة الصحة السعودية إمكانية حجز الجرعة الرابعة من لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي: http://onelink.to/yjc3nj

أما عن الفئات المستهدفة لأخذ اللقاح، لمن هم أكبر من 50 سنة (میلادي) فهي كالتالي: «مرضى نقص المناعة أو الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة، وھم على سبیل المثال مرضى زراعة الأعضاء، ومرضى الغسیل الكلوي، ومرضى السرطان النشط، ومرضى متلازمة داون، ومرضى السكر»، وذلك حسبما نقلت صحيفة «الوطن» السعودية.

وأكدت الصحيفة السعودية أن اللقاحات المتوافرة لأخذ الجرعة الرابعة من لقاح كورونا هما فايزر وموديرنا، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية بعد التطعيم معظمها تكون خفیفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأیام الثلاثة الأولى من التطعیم، وتختفي في غضون یوم واحد إلى یومین من بدایتھا.

الآثار الجانبية للقاح كورونا

وتتضمن الآثار الجانبية شعورا بالتعب، وصداعا وألما في موضع الحقن، وآلاما بالعضلات، وشعورا بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة، ورعشة بالجسم.

وعن سبب إتاحة الجرعة الرابعة من لقاح كورونا أشارت الصحيفة السعودية إلى أنه نظرا لضعف المناعة ضد فیروس كورونا كوفید-19 بعد 3 إلى 8 أشھر من الجرعة الأخیرة ولخطورة مضاعفات الإصابة على الفئات عالیة الخطورة ومنھم الذین یعانون من نقص المناعة وكبار السن، فقد أوصت اللجنة الوطنیة للأمراض المعدیة بضرورة أخذ الجرعة التنشیطیة الإضافیة لھذه الفئات.