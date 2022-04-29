«حياة كريمة» تتكفل بسعر الخبز لـ1000 أسرة غير قادرة بأسيوط

بطولة جديدة ترصدها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الشارع المصري، مخبز الصفوة يقدم صاحبه ابن محافظة أسيوط، المخبوزات مجانا لغير القادرين، منذ أزمة كورونا.

الخبز مجانا.. ربنا بيبارك ويزيد

وصلت كاميرا برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «dmc»، لأحد المخابز الأفرنجية، تعلق لافتة توضح أن من لا يملك المال يمكنه الحصول على ما يريد دون مقابل، وبسؤال صاحب المخبز قال: «ده فضل ربنا علينا، احنا بنجتهد عشان ناخد الثواب، وبدأنا من سنتين من وقت أزمة كورونا، هدفنا نخفف على الناس ظروفها الصعبة، فيه ناس كتير كانت بتيجي تاخد العيش ببلاش، والجيران كانوا بيساعدونا في دعم العيش المجاني، خاصة أيام المدارس».

3 فروع بدل فرع والسبب الخير للناس

تابع صاحب المخبز: «أنا من زمان في الشارع، وعارف إن اللى بيطلب مستحق ومحتاج، ومن وقت ما عملنا الخير، ربنا كرمنا وبقى عندنا 3 فروع بدل فرع واحد، وأكتر حاجة عليها إقبال العيش الفينو، ولما حد بيطلب لله أي حاجة ما أقدرش أقصر معاه، أنا وشركائي متفقين على ده».

وقدمت مبادرة حياة كريمة، مبلغا ماليا يكفي الاحتياجات الأساسية لـ1000 أسرة من الأسر المستحقة للدعم، وأهدى أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة، صاحب المخبز ميدالية أبطال حياة كريمة.