بالتعاون مع «تعليم الكبار»..حياة كريمة تستهدف محو أمية 176 مليون مواطن

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير الريف المصري من خلال العمل على الارتقاء بحياة المواطن وتحسين كافة الجوانب الحياتية، مثل مجال التعليم ومجال الصحة، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والترفيهية، ومن أبرز أهداف مؤسسة «حياة كريمة»، التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وهذا ما تعمل عليه المؤسسة على قدم وساق من أجل تحقيقه في فترات زمنية قليلة.

محو أمية 176 مليون مواطن

وفي ظل اهتمام المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بتحسين أحوال المواطنين في القرى والريف المصري، قامت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، من أجل العمل على محو أمية المواطنين في قرى «حياة كريمة»، ويستهدفا محو أمية ما يقرب 176 مليون مواطن مصري، وفقا للمبادرة الرئاسية عبر موقعها على الانترنت.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص مؤسسة «حياة كريمة»، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، على تحسين أحوال المواطن المصري وتطوير مستوى معيشته من الجوانب المختلفة، وعلى رأسها تعليم الكتابة والقراءة للمواطنين الأكثر احتياجا بالريف والقرى المصرية التي تأتي ضمن القرى التي تعمل المؤسسة على تطويرها وتحسين أوضاعها.

احصائيات محو الأمية في قرى حياة كريمة

كما جاءت الإحصائيات موضحة أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تمكنت بالتعاون مع المبادرة الرئاسية، من أن تمحو أمية عدد 102,191مواطن في قرى «حياة كريمة» المختلفة، خلال العام المالي 2020\2021 .

وفي النصف السنوي الأول للعام المالي 2021\2022، تمكنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من أن تمحو أمية عدد 74,235 مواطن من مواطني قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الجدير بالذكر أن مؤسسة «حياة كريمة» قامت بتنظيم إفطار جماعي لحوالي 2500 فرد من الأهالي في 9 محافظات مختلفة وهي «الفيوم والمنيا والجيزة والدقهلية وكفرالشيخ وقنا وأسوان والمنوفية والشرقية».