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مؤسسة حياة كريمة تنظم حفل إفطار خيري في 9 محافظات.. صور

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محمد عزالدين ويسرا البسيوني
12:17 ص | الجمعة 29 أبريل 2022
حياة كريمة

حياة كريمة

نظمت مؤسسة حياة كريمة اليوم حفل إفطار خيري تحت شعار «لمة العيلة» في تسع محافظات، هي الفيوم والمنيا والجيزة والدقهلية وكفرالشيخ وقنا وأسوان والمنوفية والشرقية.

إفطار  2500 فرد في 9 محافظات

 واستطاعت فرق الرصد الميداني على مدار الأيام الماضية بتجهيز كافة الاستعدادات على الأرض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من 2500 فرد من الأهالي الأكثر استحقاقا.

دعم الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

 

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بقلم محمد عزالدين ويسرا البسيوني