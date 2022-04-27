قبل العيد.. «حياة كريمة» تسدد ديون الأسر غير القادرة في سوبر ماركت

قبل العيد وفي الأيام الأخيرة من شهر الخير تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مسيرة العطاء والخير التي بدأتها في شهر رمضان من خلال برنامج حياة كريمة المذاع على فضائية «DMC» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى.

حياة كريمة تسد الديون قبل العيد

في أحد محال السوبر ماركت في منطقة شعبية، تواجدت عدسة برنامج حياة كريمة لتسجل لحظات كشف الكرب وسداد الدين عن العديد من الأسر غير القادرة والمستحقة للدعم، ديون متراكمة على الأسر مقابل «مكرونة وسكر وزيت وأرز وغيرها من طلبات المنزل الأساسية».

وقال صاحب السوبر ماركت: «في ناس كتير وضعها تحت الصفر هنا وعلى قد حالها، واللي بيجي يطلب حاجة مانقدرش نقوله لا، وطالما قادرين نساعد بنساعد مانقدرش نقول لا، وفي ديون على بعض الأسر من سنين».

سداد ديون الأسر المستحقة

واتصل برنامج حياة كريمة بالأسر المديونة وأخبرهم بسداد جميع ديونهم، وتوفير مبلغ مالي كرصيد مقدم لتوفير احتياجات الأسر، وتلقى الأهالي خبر سداد ديونهم بفرح وسعادة ومدموع ودعوات صالحة.

وقدم برنامج حياة كريمة للسوبر ماركت مبلغا ماليا دعما للأسر المستحقة، وأهدى صاحب السوبر ماركت ميدالية أبطال حياة كريمة.