«أضرار المحمول على الحوامل والأطفال» ندوة في جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اللقاء الثاني للمنتدى العلمي والثقافي في موسمه الثاني، والذي حاضر فيه الدكتور عثمان عبد الكريم أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب، في ندوة عن الآثار الصحية المحتملة للاستخدامات غير الرشيدة للمحمول على الأطفال والحوامل، وذلك بحضور الدكتور محمد توفيق المشرف على المنتدى، والدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة صباح صابر العميد السابق لكلية التكنولوجيا والتعليم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات.

نشر الوعي الصحي بأضرار الهاتف المحمول

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس جامعة سوهاج بالدكتور عثمان عبد الكريم، أحد الرموز المضيئة في مجال طب النساء والتوليد، والذي تخرج على يديه العديد من المتخصصين والمتميزين في هذا المجال، مشيداً بعلمه الواسع وأخلاقه الحميدة وصفاته الكريمة التي لا يختلف عليها أحد، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ووافر الصحة والعافية، مثمناَ دور الندوة وأهمية ما تتناوله في نشر الوعي الصحي بأضرار الهاتف المحمول، والذي أصبح جزءاَ أساسيا من حياتنا اليومية.

من جانبه، تحدث الدكتور عثمان عبد الكريم عن الآثار الصحية الضارة التي تنتج من الاستخدام غير الرشيد للتليفون المحمول، وخاصة للأطفال والحوامل، موضحا أن كثرة استخدام المحمول للأطفال يؤدي إلى تداعيات عديدة، وأضرار جسدية تظهر في أمراض العين والعظام والصداع، إلى جانب أمراض السمنة وقلة الحركة، هذا بالإضافة إلى حدوث تغييرات نفسية وسلوكية جسيمة، ينتج عنها مشاكل الاستذكار بسبب قلة مستوى التركيز، وقلة التواصل وتأخر الكلام لدى بعض الأطفال، واضطرابات النوم وأحيانا أعراض اكتئابية وعدوانية ممكن أن تنتهي بالانتحار.

الهواتف المحمولة تلعب دور المربي للأطفال

وأضاف «عبد الكريم»، أن الهواتف المحمولة أصبحت تلعب دور المربي للأطفال، وتؤثر في نموهم وعواطفهم على المدى البعيد، كما تؤثر على قدراتهم العقلية والإبداعية، لافتا إلى ضرورة الحد من استعمال المحمول ومنعه لمن هم أقل من عامين، وألا يزيد استخدامه عن ساعة واحدة للمراحل العمرية بين 2 إلى 5 سنوات، وساعتين لمن هم فوق ذلك، مع وجود إشراف أحد الوالدين، كما يجب دمج الأطفال في أنشطة بديلة وجماعية لتفريغ الطاقة الكبيرة لديهم.

آثار استخدام المحمول على المرأة الحامل

َوقال الدكتور محمد توفيق، إن الندوة بجامعة سوهاج تناولت أيضاً الآثار الجانبية لاستخدام التليفون المحمول على الحوامل، حيث أكد الدكتور عثمان عبد الكريم أن تعرض المرأة الحامل لأشعة الجوال لفترة طويلة يسبب أضرارا على الجنين، ومنها فرط الحركة واضطرابات نفسية نتيجة للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الجهاز، كما ينتج عن إدمان استعمال المحمول أضرار نفسية على المرأة الحامل، وله تأثيرات اجتماعية تؤدي لمشكلات أسرية كبيرة، لذا وجب على كل أم تقليص عدد ساعات استخدامها للهاتف ومنعه قدر الإمكان من الأطفال، حفاظا على صحة وسلامة الأسرة بشكل عام.