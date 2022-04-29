تكريم حفظة القرآن الكريم بمديرية التربية والتعليم في سوهاج

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمدراس 30 يونيو، في ختام شهر رمضان المبارك.

غرس قيم الدين السمحة بالطلاب

وخلال الاحتفالية أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على أهمية غرس قيم الدين السمحة لدى الطلاب لخلق شخصية متميزة قادرة على إتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب والتركيز على النماذج المتفوقة لدى الطلاب لخلق روح المنافسة الشريفة بينهم للمنافسة في كافة الأنشطة المدرسية ثقافيا ودينيا وعلميا.

المشاركون باحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم

وشارك بحفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمدارس 30 يونيو، المهندس عدلى أبوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نائباً عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وحمدى مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية، وأيمن أبو سداح مدير إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وفاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وسحر حمدي مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، ووائل عاشور مدير المدرسة للبنين، ورانيا تمام مدير المدرسة للبنات.

فقرات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

وخلال الحفل قدم طلاب المدرسة مجموعة من الفقرات الفنية والإنشاد الديني احتفالا بشهر رمضان المبارك وليلة القدر وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين وتوزيع شهادات التقدير.