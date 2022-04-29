«صيدلة سوهاج» تنظم إفطارا جماعيا وتكرم الطلاب المتميزين في الأنشطة

نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع طلاب من أجل مصر، احتفالية الإفطار الجماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور محمد جمال الدين الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة.

توطيد أواصر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة

وأعرب الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته بتنظيم كافة كليات الجامعة لحفلات الإفطار الجماعي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، في أجواء تسودها المحبة والألفة والود، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات لتوطيد أواصر العلاقة بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وقال الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، إن إقامة الإفطار الجماعي بجامعة سوهاج، يعكس أهمية العمل الجماعي للطلاب، وتعزز قيم الانتماء والترابط الاجتماعي بين أضلاع العملية التعليمية، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين علمياً وثقافياً ودينياََ، وذلك لتشجيعهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم.

تكريم الطلاب المتميزين

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة سوهاج، أنه تم تكريم 85 طالبا وطالبة من المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة في عدة مجالات.

وذكر الدكتور ياسر طه مدير رعاية شباب الكلية، أنه تم تكريم الطلاب الفائزين على مستوى الكلية في مسابقات خماسي كرة القدم، كرة السلة الكرة الطائرة، تنس الطاولة القرآن الكريم، الشعر، بالإضافة إلى الشطرنج وعشيرة الجوالة والطالب المثالي.