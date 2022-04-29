رصاصة طائشة تنهي حياة مسن في العياط

أسفرت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عدد من الأشخاص في العياط، عن مقتل مسن أمام منزله، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن القتيل ليس طرفا في المشاجرة، وجرى مناظرة الجثة، وقررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وسرعة ضبط المتهمين.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى مركز شرطة العياط، بمقتل مسن بطلق ناري، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمركز العياط، إلى تشاجر عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، وتبادلهم إطلاق النار، ما أدى لمقتل مسن ليس طرفا بالمشاجرة.

انتقل فريق من النيابة العامة، وتم مناظرة الجثة، وقررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.