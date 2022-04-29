«شباب كفر الشيخ» تنظم الصالون الرمضاني الأول للنشء في قلين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الصالون الرمضاني الأول للنشء بمركز شباب المنشاة الكبرى بقلين، موجهة الدعوة لخمسين طليعا بصحبة أسرهم لحضور الصالون الرمضاني الأول للنشء، والذي يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وقد استقبل الصالون الشيخ فرج محمد قناوي شيخ المعهد الديني بقلين، والذي أدار فعاليات اللقاء.

محاور الصالون الرمضاني

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن اللقاء الرمضاني بدأ بآيات من الذكر الحكيم للطليع يوسف السيد الميري، وتركزت محاور الصالون الرمضاني حول محاور عدة، كان أهمها تقبل الآخر واحترام الاختلافات الفكرية والثقافية، والتنشئة الأسرية، وقدم الدعوة للآباء والأمهات من ضيوف الصالون للمساواة في حب الأبناء، واستشهد بقصص الأنبياء.

وقبيل ختام الصالون، فتح الشيخ فرج محمد قناوي، شيخ المعهد الديني بقلين، باب النقاش مع الطلائع وأسرهم، وقام بالرد على استفسارات ضيوف الصالون الرمضاني، واختتم الصالون يوسف السيد بالإنشاد الديني.

50 طليعا في الصالون الرمضاني بكفر الشيخ

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن إقامة اللقاءات القادمة من الصالون الرمضاني للنشء بشباب الرياض بدعوة 50 طليعا وبحضور أسرهم، مثمناً التعاون الفعال بين مؤسستي الشباب والأزهر الشريف في تقديم المفهوم الديني الصحيح وفتح قنوات الاتصال بين الأزهر وبين النشء والشباب من خلال مراكز الشباب كمنارة فكرة ونافذة التواصل مع الأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة المركزية للطلائع، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ فريق عمل إدارة الطلائع بالمديرية.