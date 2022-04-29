كريم قاسم يحاول خطف ابنة عبير صبري في مسلسل يوتيرن الحلقة 28

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، بمطاردة كريم قاسم «خالد»، لابنة زوجته عبير صبري ومحاولة خطفها، بعد أن استعادت أموالها منه، التي سرقها منها وحولها إلى سبائك ذهب حتى يتمكن الهرب بها خارج البلاد.

مسلسل يوتيرن الحلقة 28

في إطار الحلقة 28 من مسلسل يوتيرن، أخبر محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا»، طليقته نانسي صلاح، أن أيمن القيسوني «يوسف» عقيم لا ينجب، وأنه سيرجع لشقيقته، وأنها أصبحت غير مرغوب فيها وسطهم، وأن حلمها بالزواج من «يوسف» أصبح مستحيلاً، فقررت الانتقام حتى لو وصل الأمر للدماء.

وفي الوقت ذاته، قرر كريم قاسم «خالد» الهروب خارج البلاد، بمساعدة صديق قديم له، كما طلب منه تصدير حملة ممنهجة ضد مستشفى توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» زوج خالته، للضغط عليه لسحب البلاغ المقدم ضده.

أحداث مسلسل يوتيرن

تدور أحداث مسلسل يوتيرن في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.