الفنان حسن العدل: «بحب القراءة في مجال الفن والتمثيل مش سهل»

قال الفنان حسن العدل، إنه يحرص دائمًا خلال شهر رمضان على الصلاة بشكل يزيد عن الحد، مشيرًا إلى أنه في شهر رمضان -أو غير رمضان- يحب القراءة في منزله، موضحًا: «أنا بحب القراية جدا، وبحب أقرى في كل حاجة وبحب أعرف بعض الشىء عن كل شىء، وأعرف كل الشىء في تخصصي».

العدل: بالنسبة ليا الفن والتمثيل بيكون لحظة

وأضاف «العدل» خلال استضافته ببرنامج «نص الحدوتة»، والمذاع على فضائية CBC، أن كل ما يحب تعلمه والقراءة فيه طيلة حياته هو مهنة التمثيل، وذلك بسبب فرط حبه فيها، موضحًا: «بالنسبة ليا الفن والتمثيل بيكون في اللحظة اللي بكون واقف فيها قدام الكاميرا أو على خشبة المسرح، ودي لحظة سعادتي ومتعتي الحقيقية».

العدل: الإنسان بيكون خيط رفيع بين الواقع والخيال

وأوضح «العدل» أنه دائما ما يري أعماله مثل المشاهدين تمامًا ولا يشعر بأنه الشخصية التي ظهرت في الأعمال الفنية، إذ إنه يري أن التمثيل هو الظهور بشخصيات لا تمت له بصلة ولكن تحتاج إلى الجهد والعمل على تطوير النفس والقراءة والاطلاع، مضيفًا: «الإنسان بيكون خيط رفيع بين الواقع والخيال، والتمثيل مش سهل».

وأكد أن أول ظهوره على خشبة المسرح كان بنهاية عام 1979، وأثناء تحضير فريق عمل لإحدى المسرحيات ذهب من أجل اختبار نفسه في التمثيل، ونجح في ذلك الاختبار، موضحًا: «عملت الاختبار معاهم وكنت شاب صغير والحمد لله، وساعدت في مسرحية السيرك دي كمخرج مساعد».