أسعار الدواجن اليوم السبت 30-4-2022 في مصر

في ظل اتجاه ربات المنازل للتخزين في تلك الفترة، يبحثن عن المنتجات المختلفة وأسعارها لشرائها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، الذي يحل يوم الاثنين المقبل وفق الحسابات الفلكية، ومن ضمن ما تبحث عنه ربات المنازل أسعار الدواجن.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها اليوم السبت الموافق 30 أبريل من عام 2022 في الأسواق المختلفة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلو إلى 77 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكيلو من الأوراك، فتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق بين 70 و90 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 50 و55 جنيهًا.

- كما جاء سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج ليسجل نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق 30-4-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، لتسجل استقرارا منذ عدة أيام دون تغيير، وتراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد بين 8 و12 جنيها، وسعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم السبت

- وجاء سعر الكيلو من الفيلية الرومي ليصل إلى 140 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الكبدة اليوم 85 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى 67 جنيهًا.