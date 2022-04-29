أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-4-2022 في مصر

قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، يتهافت الكثير من المواطنين على شراء اللحوم والمنتجات المختلفة قبل إجازة العيد، حتى يتمكنون من شراء ما يحتاج إليه المنزل، تحسبا لغلق الأسواق والمحلات التجارية، ما جعل العديد منهم يبحثون عن أسعار الدواجن ومنتجاتها اليوم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء والمواطنين بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل من عام 2022 في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

- وصل سعر الكيلو الواحد من الدواجن الحية، والتي يصل وزنها إلى 2 كيلو إلى قيمة 77 جنيهًا، فيما يصل سعر كيلو الفيليه إلى قيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

- وبالنسبة لسعر الكيلو من الأوراك، فوصلت إلى قيمة تتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- فيما جاء سعر كيلو الدجاج بين 42 و48 جنيهًا للكيلو الواحد.

- وصل سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- كما جاء سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج ليسجل نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدبابيس بين 82 و100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة الموافق 29-4-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، ليصل سعر الكتكوت الأحمر الواحد إلى قيمة تتراوح بين 8 و 12 جنيها، فيما وصل سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الأبيض بين 2.2 و6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم الجمعة

- وجاء سعر الكيلو من الفيلية الرومي ليصل إلى قيمة 140 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كيلو الكبدة السادة اليوم قيمة 85 جنيهًا، كما وصل سعر الكيلو من القوانص السادة إلى 67 جنيهًا.