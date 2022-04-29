الحلقة 29 من مسلسل انحراف.. تكشف وقوع روجينا في حب باسم مغنية

أسدل الستار على الحلقة الـ28 من مسلسل انحراف، بطولة النجمة روجينا، والتي شهدت العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة حول تفاصيل شخصية الدكتورة حور التي تقدمها روجينا، وكيف تحولت من شخصية ضعيفة الى قوية، جعلها ترتكب العديد من الجرائم من أجل تحقيق العدالة من وجهة نظرها الشخصية.

روجينا تقدم شخصية حور فى مسلسل انحراف

وكشفت حلقة اليوم، مدى التغيرات التي أحدثها الدكتورة حور«روجينا» في حياة زوجها الضابط شريف نوح «أحمد صفوت»، رغم قيامه بالقبض عليها، هذا إلى جانب علاقتها بالطبيب النفسي إياد الشخصية التي يلعبها الفنان اللبناني «باسم مغنية»، وكانت بداية الحلقة مع حديث شريف مع ابنه التي تقدمها الطفلة جنى شحاتة، وسؤالها عن حور وأين متى سوف تأتي؟ الأمر الذي أصاب شريف بحيرة كبيرة، هذا إلى جانب أنه لمس جميع التغيرات التي أحدثتها حور في شخصيته ابنه.

ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلى المستشفى التي تتلقى فيها حور العلاج، ويكون في انتظارها زوجها شريف، ليتعرف منها كيف وصل بها الأمر لتصبح قاتلة محترفة، وبالفعل بدأ حور في السرد له كواليس ما حدث لها في حياتها بعد وجودها في مستشفى الأمراض العقلية.

مسلسل انحراف من إخراج رؤوف عبد العزيز

وكشفت حور خلال أحدث حلقة اليوم، أنها في البداية كانت ترفض العلاج نهائيا، لولا ظهور الطبيب النفسي إياد «باسم مغنية»، الذي غير مسار حياتها وإقناعها بالعلاج، وبالفعل استجابة له، ووقعت في حبه، ولكنه كان حب من طرفها هي فقط.

وأوضحت الحلقة أن الأغنية التي كانت تسمعها حور أثناء ارتكابها جميع جرائم القتل، هي الأغنية التي كانت تحب سماعها مع الدكتور إياد.

كما حرص المخرج رؤوف عبد العزيز و النجمة روجينا، على استعراض العديد من القضايا والمشكلات الكثيرة التي يعاني منها المجتمع، بالتلميح إليها من خلال شخصية حور، حيث كشفت حور لشريف، أنها خلال تواجدها في المستشفى وجدت العديد من الحالات المظلومة ولا يوجد أحد يسترد لهم حقهم، كل ذنبهم أنهم ضعفاء ولا يستطيعون أن يحصلون على حقهم بنفسهم، ومن أبرزهم مثلا فاطمة مدرسة لغة عربية متزوجة من تاجر مخدرات، يهددها بانه سوف يشوه وجهها إذا لم تسمع كلامة، مما يجعلها تصاب بمرض نفسي، عم يخطف ابنة أخية بسبب الميراث، ما يجعلها تخاف من كل شيء وتدخل مستشفى الأمراض النفسية وغيرها العديد من الحالات المظلومة، كل ذنبهم أنهم ضعفاء لهذا تؤكد حورأنها قررت تاخذ حق أي مظلوم وتكون قوية.

وتنتهي الحلقة عن كشف حور، لندمها على الذهاب إلي طبيبها النفسي أياد، لكي تعترف بحبها له، لتكشف الحلقة الأخيرة كافة التفاصيل الخاصة بما حدث لحور لكي تصبح طبيبة نفسية مشهورة ومن هي الشخصية التي انتحلها؟