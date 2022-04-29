ناقد فني: شركات التوزيع تطرح الأفلام في المناسبات للحصول على «العيدية»

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن هناك منافسة قوية في موسم أفلام عيد الفطر المقبل، لافتًا إلى أن دخول المواطنين للسينمات خاصة في فترات الأعياد هو طقس أساسي يتبعه الكثير من المواطنين بشكل سنوى.

سعد الدين: طرح الأفلام في العيد للحصول على العيدية

وأضاف «سعد الدين» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المنتجين وشركات التوزيع دائمًا يفضلون عرض أفلامهم خلال فترة الأعياد من أجل الحصول على عديه المواطنين، موضحًا: «على هذا الأساس بدأ يكون فيه حكاية المواسم، زي مواسم عيد الأضحي أو الفطر».

سعد الدين: أفلام الأعياد قديما كان يشارك بها الكثير من النجوم الكبار

وأوضح أن أفلام الأعياد قديمًا كان يشارك بها الكثير من النجوم الكبار كالفنانة القديرة نادية الجندي وغيرها من أبناء جيلها، مشيرًا إلى أن موسم العيد القادم سيشارك فيه 4 أفلام وهو رقم جيد حتى يستمر موسم العيد بواقع 10 أسابيع للحصول على الإيرادات.

وأكد أن اللافت للنظر خلال عيد الفطر لهذا العام، أنه سيشارك فيه 3 نجوم كبار منهم الفنان أحمد حلمي والذي لم يظهر على الساحة الفنية طيلة 3 سنوات كاملة، إذ يشارك في هذا العام بفيلم جديد، معقبًا: «أحمد حلمي بينه وبين الجمهور علاقة حلوة، وجمهوره بيثق في اختياراته».