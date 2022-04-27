آخر تجهيزات مشروع «سينما الشعب».. جولة فى مكتبة البحر الأعظم (فيديو)

على قدم وساق يجري العمل على تجهيز دور العرض السينمائي بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعدادا لتنفيذ مشروع «سينما الشعب» الذي أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إطلاقه ابتداء من أول أيام عيد الفطر خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ المشروع بعرض فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، والفنانة روبي والفيلم تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر.

جولة في سينما مكتبة البحر الأعظم

تنطلق المرحلة الأولى من المشروع، في 5 مواقع ثقافية في 4 محافظات هي؛ مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، سينما السادات، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما شبين الكوم بالمنوفية، وقصر ثقافة قنا، كما أعلنت وزيرة الثقافة سعر تذاكر الحفلات بـ 40 جنيها للحفلة بجميع هذه المواقع.

وخلال متابعة التجهيزات، كان لـ «الوطن» جولة داخل مكتبة البحر الأعظم للوقوف على أحدث الاستعدادات بسينما البحر الأعظم، وهي سينما صيفية تتسع لـ 120 متفرجا، وحسب الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على تنفيذ المشروع، أنه من المقرر أن يتم تقديم من 4 إلى 5 حفلات يوميا بحميع مواقع المشروع.

البداية من المناطق الأكثر احتياجا

وأضاف «عبدالمنعم» أنه خلال دراسة المشروع، ومناقشة تفاصيله مع وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة رئيس قصور الثقافة، تم مراعاة أن تكون البداية من المناطق الأكثر احتياجا والتي لا توجد بها دور عرض سينمائي، ومن بينها منطقة البحر الأعظم.

وأشار مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على تنفيذ المشروع، إلى أنه في خطة قصور الثقافة إطلاق المرحلة الثانية من المشروع وتشمل 4 محافظات، هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ولفت إلى تجهيز 15 دار عرض سينمائية خلال أيام عيد الأضحى، إلى أن يصل المشروع إلى 40 دار عرض سينمائي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية في غضون عام، في إطار عمل الوزارة على نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الأفكار المتطرفة من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة.