مدير مشروع «مجرى العيون»: إنشاء مول تجاري يضم سينما ومعارض تراثية

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقًا، عن أنّ مشروع تطوير سور مجرى العيون، يضم مولًا تجاريًا، سيكون على مساحة 52 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يضم مسرحًا مكشوفًا، وقاعات سينما، ومطاعم، وكافيهات، ومحلات، ومعارض للصناعات اليدوية.

وأكد مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون، خلال حديثه لـ«الوطن»، تنفيذ العمارات داخل المشروع، على الطراز المعمارى الإسلامي؛ لتتماشى مع الطبيعة الإسلامية للمنطقة، وقربها من منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، بمنطقة مصر القديمة.

95 فدانا مساحة مشروع تطوير سور مجرى العيون

وأوضح «عبد الرحيم»، أنّ مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، تبلغ 95 فدانًا، وتضم عددًا من العمارات السكنية، بإجمالي 79 عمارة، تشمل نحو 1920 وحدة سكنية، ومساحة الشقة الواحدة 150 مترًا مربعًا.

وأكد مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون، أنّ الوحدات السكنية الموجودة داخل المشروع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب، وبها كل المرافق والخدمات، على أعلى مستوى.

الانتهاء من الهيكل الخرساني كاملًا لجميع العمارات

وعن نسبة إنجاز المشروع، أفاد عبدالرحيم، بانتهاء الهيكل الخرساني كاملًا، لجميع العمارات السكنية الموجودة داخل المشروع، أما نسبة تنفيذ واجهات العمارات السكنية، بلغت نحو 95%.

كما أشار مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون، إلى أنّه يجرى العمل خلال هذه الفترة في مرحلة التشطيبات النهائية للعمارات الموجودة داخل المشروع، إضافة إلى العمل على أعمال اللاند سكيب داخل المشروع.

وأوضح عبدالرحيم، أنه يجرى أيضًا خلال الفترة الحالية، العمل على أعمال المرافق، والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، داخل المشروع.

ويضم الدور الواحد، داخل العمارات السكنية، 4 شقق، وجميع الغرف الموجودة داخل الشقق تطل على المنظر الخارجي للمشروع، وفقًا لتصريحات مدير تنفيذ المشروع.