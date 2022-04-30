البابا تواضروس يهنئ رئيسي «النواب» و«الشيوخ» بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببرقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تهنئة رئيس «النواب» بعيد الفطر

وقال البابا في برقية التهنئة بعيد الفطر المبارك: بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم، دمتم في حفظ الله ورعايته.

تهنئة رئيس «الشيوخ» بعيد الفطر

كما أرسل قداسة البابا برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

نص برقية التهنئة بعيد الفطر المبارك

وجاء نص برقية التهنئة بعيد الفطر المبارك: يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة، دمتم في رعاية الله وأمنه.