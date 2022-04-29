البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

توجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول عيد الفطر المبارك، في برقية أرسلها قبل قليل.

برقية التهنئة بعيد الفطر

وجاء نص برقية التهنئة بعيد الفطر، بحسب بيان صادر عن الكنيسة الأرثوذكسية: «بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين، أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد، بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة».

وأضاف البابا في برقيته: «ندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم، لبناء وطننا العزيز مصر، وتحقيق آمال المصريين، ودمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».