البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك

قدم البابا تواضروس الثاني التهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت التهنئة من خلال برقية إلى رئيس الحكومة.

برقية تهنئة البابا لرئيس الحكومة بعيد الفطر

وقال البابا في نص برقية التهنئة بعيد الفطر: «بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة، دمتم محفوظين بعناية الله».