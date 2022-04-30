محمد طعيمة: شخصية ارتقاء في مكتوب عليا بتاخد تخضير ساعتين كل يوم «فيديو»

كشف الفنان محمد طعيمة عبر حسابه على منصّة التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» كواليس أدائه لشخصية «ارتقاء»، خلال مسلسل «مكتوب عليا».

ونشر محمد طعيمة مقطع فيديو له في أثناء تحوله إلى شخصية «ارتقاء»، وعلّق عليه قائلا: «طريقة عمل ارتقاء في البيت، كان مجهود كبير وتحضير الشخصية كان بياخد كل يوم ساعتين، بشكر الاستايلست الجميلة ياسمين علي الدين، على شكل واستايل ارتقاء».

وأضاف طعيمة: «كل فريق الملابس المحترم فرح وصلاح ويوسف وأمينة بحبكم من قلبي، وبشكر هاني كريستيانو على التعب والمجهود في المكياج، وبشكر كريم وفطوطة على الشعر وتظبيطه.. بحبكم».

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 28

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل مكتوب عليا استمرار جلال وأسرته، في البحث عن برأتهم بعد تورطهم في جريمة قتل ليس لهم ذنب فيها، وخلال الأحداث ألقي القبض على «رقية» و«سلمي»، ولم تُظهر الأحداث سبب القبض عليهما.

ويشارك بجوار الفنان أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.