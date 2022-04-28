أيتن عامر: كواليس مسلسل مكتوب عليا كلها ضحك وكوميديا

تحدثت الفنانة أيتن عامر عن النجاح الذي حققه مسلسلها الجديد مكتوب عليا الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري 2022، خاصة أن أحداث الحلقات الماضية شهدت سجالا ضخما بين «روقة» و«جلال»، وتطورات عديدة بالعلاقة بينهما، بعد اكتشاف «سلمي»، التي تجسدها هنادي مهنا، زواجهما.

وقالت أيتن عامر، في تصريحات لـ«الوطن» إن لازمة «سي جلجل» كانت مكتوبة في السيناريو، وهي طبيعة في شخصية «روقة»، وبالتأكيد أضافت روحا خاصة على السيناريو للعمل الدرامي.

أيتن عامر تتحدث عن رد فعل الجمهور على مسلسل مكتوب عليا

وأضافت أيتن عامر، أن دورها بـ مسلسل مكتوب عليا لاقى إعجابا كبيرا: «جاءت لي تعليقات كثيرة بصدد كره روقة بسبب ضعفها، فهي الشخصية التي تلتصق بجوار ابن خالتها الـ24 ساعة، وتطارده في كل شيء من أجل أن يتزوجها، ولكن بالأحداث اللاحقة ظهر خط درامي جديد في التعامل بينها وبين شخصية جلجل من خلال زواجهما وتغيير روقة تماما».

أسباب تحمس أيتن عامر لـ مكتوب عليا

وتابعت أيتن عامر: «تشجعت للمشاركة في مسلسل مكتوب عليا، لأنني من متابعي ومحبي الفنان أكرم حسني، لذا رحبت بشدة بالتعاون معه، وهو شخص موهوب ومتميز.. وكواليس العمل مليئة بالضحك والكوميديا».

مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، والفنانة هلا رشدي، التي تظهر للمرة الأولى، ومن إخراج خالد الحلفاوي.