يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 27 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، خاصة بعد تورط «جلجل» في جريمة قتل، ويبحث حالياً عن مخرج لبراءته بعد هروبه مع عائلته خلال الحلقات السابقة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 26 والقنوات الناقلة

ويعُرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26 الجديدة في الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحًا، بينما تعرض الإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 27

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 27 تطورًا في الأحداث في علاقة جلال بـ«رقية»، إذ إنه طلب منها الاعتدال في سلوكها، وتعود لـ«روقة» طبيعتها التي اختفت شهور طويلة. حيث إنّها قررت خلال الحلقات الماضية، الانتقام من جلال، بعد أن تزوج من سلمى.