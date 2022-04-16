محمد طعيمة عن مسلسل «مكتوب عليا»: كوميديا راقية تناسب جميع أفراد الأسرة

يقدم الفنان الكوميدي محمد طعيمة شخصية مدرس يدعى «علاء» ويعمل بالمدرسة التي يعمل بها أكرم حسني، كما أنه خطيب شقيقته «جيجي» التي تقدمها الفنانة هلا رشدي، ولاقت الشخصية التي يقدمها طعيمة إشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لامتلاكه حس كوميدي فكاهي.

تحدث «طعيمة» في تصريحات صحفية، معبرًا عن سعادته بردود الفعل التي تابعها على مسلسل «مكتوب عليا» حتى الآن، مشيرا إلى أنَّ هذا التعاون الثاني له مع أكرم حسني بعد مشاركته في مسلسل «الوصية» منذ عدة سنوات، قائلًا: «النجاح الذي حققه مسلسل الوصية مستمر حتى الآن والمسلسل أصبح أحد أيقونات الضحك والكوميديا منذ عرضه الأول وحتى اليوم».

محمد طعيمة يتحدث عن مسلسل «مكتوب عليا»

عن تجربته في مكتوب عليا كشف طعيمة أن المنتج كريم أبو ذكري يعد صديقا مقربا له، وهو صاحب رؤية فنية حقيقية ويرى العمل الفني ككل ويساهم في كل التفاصيل حتى يخرج العمل في أفضل صورة، مشيرا إلى أنَّ أبوذكري «منتج فنان» ويفهم جيدا تفاصيل العمل.

وأشار إلى أنَّ أبرز الأمور المشتركة بينه وبين صناع العمل سواء المنتج وبطل العمل النجم أكرم حسني والمخرج والمؤلف، أنهم جميعا لديهم التزام أخلاقي في المهنة.

أوضح أنهم يتجنبون الكوميديا التي تعتمد على الإيحاءات والإيماءات، ويفضلوا تقديم كوميديا راقيه تناسب كل أفراد الأسرة المصرية والعربية، متابعًا: «منذ بداياتي مع الفنان أحمد أمين وأنا واخد عهد على نفسي في عدم الاتجاه للابتذال من أجل إضحاك المشاهدين وهذه المدرسة التي أنتمي إليها ولا أخرج عن هذا الإطار أبدا».

محمد طعيمة يتحدث عن أزمة الكوميديا

أشار طعيمة أن أزمة الكوميديا في السنوات السابقة هي أزمة ورق وليست أزمة ممثلين، مفسرا أنَّ أغلب كتاب الكوميديا ليس لديهم خبرة ولا ثقافة حقيقية، «البعض يعتقد أن الكوميديا يجب أن تكون خفيفة ولكن الأصل في الكوميديا هو العمق كما كانت في السابق لأنها تكون نابعة من المجتمع».

أنهى طعيمة حديقة مبديا سعادته بردود الفعل التي تابعها على المسلسل حتى الآن، مشيرا إلى أنَّ الأعمال الكوميدية تحديدا لا تقبل الاختلاف في الآراء، فإما العمل ناجح وإما غير ناجح، وقال : «الحمدلله اعتقد أننا نجحنا بشكل كبير وهذا يظهر على السوشيال ميديا من تفاعل الجمهور وأيضا في الشارع عندما التقي بالجمهور»