إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الدوار

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية كوم اشو بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

إخطار بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم اشو التابعة لذات المركز، وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أمين محمود الحاروني» مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، «محمد ياسر رجب» مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في المخ وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، «محمد السيد عطية» مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

حادث على طريق مصر إسكندرية الزراعي

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز وادي النطرون، حادث تصادم بين سيارتين، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.