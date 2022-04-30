عاجل.. مصرع 7 أطفال في انقلاب تروسيكل بترعة قبل الفجر بالبحيرة والنياية تحقق

لقي 7 شباب مصرعهم، قبل قليل، إثر انقلاب تروسيكل بترعة السوالم بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي البارود العام وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بانقلاب تروسيكل في ترعة السوالم

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بانقلاب تروسيكل بترعة السوالم التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة تنتقل لمكان الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة كل من محمد أمين العبد، 13 سنة مقيم في نكلا العنب بمركز شبراخيت، عبدالرحمن رضا محمد 14 سنة مقيم في نكلا العنب، هادي هشام بدران 13 سنة، سالم محمد علي سالم 13 سنة، محمد عبدالرحمن شعبان 14 سنة، أحمد السيد طه 13 سنة، أحمد عز الأسيوطي 14 سنة، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.