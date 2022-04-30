مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 والقنوات الناقلة له

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 والقنوات الناقلة، وذلك قبل ساعات من إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل المذاع حصريًا على شبكة قنوات «ON»، بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، حيث يفصل الجمهور حلقة واحدة عن نهاية الجزء الثالث من الملحمة الوطنية «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي.

وتتواصل مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 والقنوات الناقلة، كما كشفت عنها مسبقا شبكة قنوات «ON» ضمن خطتها البرامجية في شهر رمضان، وتبدأ الحلقة في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً، بينما تعرض في الـ11:20 مساءً على «ON دراما».

مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 والقنوات الناقلة، الإعادات على «ON» و«ON دراما»، حيث تعيد القناة الأولى الحلقة الجديدة مرتين على مدار اليوم التالي من إذاعتها في الـ 4:20 صباحًا، والـ 3 عصرًا، أما «ON دراما» تعرض الحلقة في 3 مواعيد مختلفة على مدار اليوم في الـ 4:40 صباحًا، والـ 10:30 صباحًا، وفي الـ 6 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28، إلى بداية ثورة 30 يونيو ونزول الشعب إلى الشارع لرفض حكم جماعة الإخوان، وذلك تزامنًا مع إمضاء 22 مليون مواطن لاستمارة «تمرد» بهدف سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وهو ما يشعر الجماعة بخطر حقيقي خاصة بعد أن أمهلت القوات المسلحة الرئاسة فرصة أخيرة لمدة 48 ساعة، لتحقيق مطالب الشعب، قبل إعلان خارطة الطريق للخروج من الأزمة القائمة للحفاظ على البلاد من حدوث حرب أهلية واقتتال داخلي.